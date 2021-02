"Vielleicht Backup für Hult": 96-Coach Kocak findet Gefallen an Abwehrtalent Cepele

Cepele ist eigentlich Innenverteidiger, allerdings auch Linksfuß. Das sei sein Vorteil und mache ihn zu einer der wenigen potenziellen Alternativen links hinten in der Kette, so der 96-Coach. Simon Falette hatte sich hier bereits wenig überzeugend versucht, Philipp Ochs ist eine andere Option.

96 hat den 1,90 Meter großen Cepele Anfang Oktober von Inter Mailand verpflichtet, er gehört zum Kader der U19. Etwa einen Monat später gab das Defensivtalent als jüngster Debütant in der Geschichte des Landes sein Debüt in der A-Nationalmannschaft Albaniens, nachdem er zuvor in der U15, U16 und U17 Italiens aufgelaufen war. Hintergrund: Cepele ist in Italien geboren und aufgewachsen.

Ehe er aber eine Option für einen Einsatz bei den 96-Profis ist, "müssen wir ihn im physischen Bereich noch stabiler kriegen", sagt Kocak. Aber: "Deswegen ist er ja bei uns."