Beierlorzer empfiehlt: Adrian Fein sollte zu starkem Zweitligisten wechseln - Bahn frei für 96? 

Köln, ein früherer Mitbewerber, steigt als Aufsteiger im Rennen um Fein aus, obwohl sein Regensburg-Trainer Achim Beierlorzer viel von ihm hält. Der neue Köln-Coach Beierlorzer, der den langen Sechser (1,87 Meter) zum Zweitliga-Stammspieler machte, rät seinem Musterschüler sogar zu einem Wechsel zu einem Klub wie 96. „Für manche Spieler ist es besser, bei einem Spitzenklub in der 2. Liga noch mal durchzustarten“, sagte Beierlorzer dem Kölner „Express“. Damit dürfte außerdem klar sein: Köln macht einen Haken an den Transfer.

Beierlorzer wies vergleichend auf andere Spieler, für die der Schritt in die 1. Liga „zu früh“ kam. Die 2. Liga wäre fein für Fein. In der 3. Liga könnte er Leistungsträger bei den Bayern-Amateuren werden. Profi ist Fein ja bereits seit einem Jahr bei den Bayern. Die Chance auf einen Aufstieg in die erste Bayern-Mannschaft scheint aber so gering zu sein wie die Wahrscheinlichkeit für einen hohen Lottogewinn.

Beidseitiges Interesse besteht

Die Gelegenheit, mit 96 direkt wieder in die Bundesliga aufzusteigen, ist um ein Vielfaches größer. In dieser Woche gab es bereits einen persönlichen Kontakt, das Interesse beider Seiten soll groß sein.

Mit Fein sind die Positionen im Mittelfeld aber noch nicht alle besetzt. Trainer Mirko Slomka hatte angekündigt, es mit Walace (1,88 Meter) zu versuchen. Der Vorteil an der Variante liegt in der Köpergröße, wenn Walace nur kopfballstärker wäre.

Bakalorz (1,80 Meter) besitzt diese Kopfballstärke, aber bei dem Vorkämpfer und 96-Kapitän scheint der Hamburger SV sein Kreuzchen setzen zu wollen.