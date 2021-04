"Er kriegt die Kurve": Kocak glaubt daran, dass Kaiser die 96-Achse wieder stabilisiert

Trotzig, die starken Arme verschränkt, Brust vorgestreckt, ernster Blick – so wirbt Hannover 96 an der Geschäftsstelle mit Marcel Franke und Genki Haraguchi für das schicke Jubiläumstrikot. Am Montag wird der Verein 125 Jahre alt, am Sonntag spielt die aktuelle Mannschaft im Traditionsdress, das mit den Längsstreifen so herrlich an die Zeit mit Hans Siemensmeyer erinnert.

Im aktuellen Profikader sucht man die Siemensmeyers vergeblich. Franke und Haraguchi sind nicht nur Modemodelle, sie gehören spieltaktisch zur Gruppe der sogenannten „Achse“, die bei 96 kaputtgegangen ist. Dazu hat Dominik Kaiser, der als Kapitän sein Team anführen soll, seine Antriebskraft verloren. Das Team hat aktuell, anders als die Reklame propagiert, kein stabiles Rückgrat.