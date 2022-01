Letzte Infos zum Pokalspiel von Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach

Die Ausgangslange:

Bayern raus, Leverkusen raus, Dortmund raus - der DFB-Pokal bietet in dieser Saison für viele der verbliebenen Klubs eine Chance auf Titel und internationalen Wettbewerb, die wohl selten so groß war. Auch für Borussia Mönchengladbach, aber natürlich auch für Hannover 96, das 1992 ausgerechnet gegen diesen Gegner eine der größten Sensationen überhaupt in diesem Wettbewerb geschafft hat. Am Mittwoch (18.30 Uhr) kämpfen die beiden im direkten Duell um einen der acht Plätze im Viertelfinale.

Zu Gast beim Tabellenzwölften der 2. Bundesliga ist der Tabellenzwölfte der 1. Bundesliga. Nachdem die Fohlen vom Niederrhein der Winterpause entgegengetaumelt waren, ließ die Mannschaft von Adi Hütter mit einem 2:1 bei allerdings stark von Coronafällen gebeutelten Bayern aufhorchen, verlor daraufhin allerdings das Derby gegen Leverkusen. Die Borussia bleibt in dieser Saison deutlich hinter ihren Erwartungen zurück. Ähnlich läuft es bei 96, das unter dem neuen Trainer Christoph Dabrowski immerhin wieder die richtigen Ergebnisse einfährt - zuletzt ein 1:0 in Rostock.