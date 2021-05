Kahlschlag im 96-Staff? Konzept von Dominik Suslik schlägt ein wie eine Bombe

Wer ist Suslik und was schlägt er seinerseits vor? Der 36-Jährige beendete seine Fußballkarriere nach einem Schädelbasisbruch in Kassel. Er studierte Sportwissenschaft, ist Dozent bei der Physiocore Academy in Kassel. Neben seinem Job in der 96-Akademie hilft er als Athletiktrainer beim DFB und bei den Bundesliga-Handballern der Recken.

Kind zögert bei Beförderung von Suslik

Suslik gilt als umtriebig und tatendurstig. In einem seiner vielen Videos während des Corona-Lockdowns für die 96-Akademie schlug er auf einer Terrasse Purzelbäume im Schnee – oberkörperfrei. Eines seiner Themen ist die Stärkung des Immunsystems und die Ernährung. Teil seines Konzeptes soll sein, die Ernährung der 96-Profis schärfer zu kontrollieren und zu steuern.

Suslik würde gern das Ruder für den Fitness- und Gesundheitsbereich bei den Profis selbst übernehmen in den Stellung eines „Gesundheitsdirektors“. „Suslik hat ein begründetes und strukturiertes Konzept erarbeitet“, bestätigt 96-Boss Martin Kind. „Das diskutieren wir.“ Bei der Beförderung Susliks zum Profi-Direktor zögert Kind: „Er ist Mitarbeiter und wird mit seinem Gehalt bezahlt.“ Der 96-Boss könne „jetzt schon sagen, dass nicht alles Eins-zu-eins umsetzbar sein wird“.

Der Ärger bei den Betroffenen ist dennoch groß. Kind könne verstehen, „dass die Mitarbeiter so früh wie möglich Klarheit wollen“. Teammanager Fabio Morena beispielsweise hat einen laufenden Vertrag – er soll nun durch Hellberg Junior ersetzt werden. „Fabian Hellberg ist eine Option, ich würde es ihm zutrauen“, sagte Kind.