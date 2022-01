U23 und U17: Hannover 96 lässt die Nachwuchstrainer in der Akademie rotieren

Seit nunmehr acht Ta­gen schwitzt die 96-Reserve in der Vorbereitung auf die Aufstiegsrunde in der Regionalliga Nord. Seit dem Wechsel von Christoph Dabrowski zu den Profis federführend und nun auch offiziell befördert: der frühere U17-Trainer Lars Fuchs. „Das ist der nächste Schritt für mich, den ich gehe und auch gehen wollte“, sagt der 39-Jährige, der weiterhin auf die Unterstützung von Co-Trainer Christian Schulz baut.

Wie es am 12. oder 13. März für die zweite 96-Mannschaft in der Regionalliga weitergeht, ist offen. Da noch einige Nachholspiele in der parallelen Vorrundenstaffel ausstehen, steht der Spielplan noch nicht fest.