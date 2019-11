96-Trainersuche: Frei bereits in Hannover – doch unterschrieben ist noch nichts

Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Einstieg des neuen Trainers? Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat sich offensichtlich entschieden, mit den Co-Trainern von Mirko Slomka in Heidenheim anzutreten – und den Nachfolger erst am kommenden Montag vorzustellen.

Halbe-halbe-Cheftrainer werden damit Asif Saric und Lars Barlemann. Der neue Trainer Alexander Frei vom FC Basel lernt demnach seine neue Mannschaft von der Tribüne aus kennen – oder vom Sofa vorm Fernseher.

Saric bestreitet die 96-Pressekonferenz mit Schlaudraff

Ex-Trainer André Breitenreiter hatte den 54-jährigen Saric vor zwei Jahren zu Hannover 96 geholt. Der 29-jährige Lars Barlemann ist zu Saisonbeginn vom Videoanalysten zum Co-Trainer befördert worden. Die obligatorische Pressekonferenz zum Spiel am kommenden Sonntag wird am Donnerstag allerdings nur Saric bestreiten. An seiner Seite wird immerhin Sportchef Jan Schlaudraff sitzen. Zu Slomkas Zeiten war Schlaudraff nicht dabei.