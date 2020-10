"Große Zukunft vor sich": 96-Kultkicker Altin Lala erklärt Riesentalent Ramen Cepele

Das will Altin Lala nun wirklich nicht riskieren. „Präsident Martin Kind hat gesagt, wenn er nicht funktioniert, gibt’s Ärger, und das will ja keiner.“ Der langjährige Kapitän von Hannover 96 arbeitet als Spielerberater, in dieser Funktion hat er 96 ein Riesentalent vermittelt: Ramen Cepele ist von Inter Mailand zu den Roten gewechselt, zur Freude des 96-Profichefs. „Cepele ist perspektivisch für die Profis eingeplant“, hofft Kind.

Erst mal wartet auf den 17-jährigen Innenverteidiger der Aufstieg zum Nationalspieler. Cepele ist für die albanische Nationalmannschaft nominiert worden, steht im Kader für die Länderspiele am kommenden Sonntag gegen Kasachstan und am Mittwoch gegen Litauen. Lala vermutet, „Ramen wird dabei zum jüngsten Feldspieler, der je für Albanien eingesetzt wurde“. Cepele wurde in Italien geboren, hat aber auch den albanischen Pass. Er spielte für italienische Juniorennationalteams in U15, U16 und U17, war sogar Kapitän.