Hannover 96: Alle Stimmen zum Hammerlos RB Leipzig im Viertelfinale

96-Manager Marcus Mann steht stets auf dem Standpunkt, dass er sich nicht aufregen könne über Dinge, die er nicht beeinflussen kann. "Zunächst mal freue ich mich über ein Heimspiel", meinte Mann. "Mit Leipzig haben wir die mutmaßlich stärkste Mannschaft im Topf gezogen. Aber auch der Sieger muss erst einmal ermittelt werden. Wir werden mutig und selbstbewusst an die Sache herangehen." Das muss auch sein, sonst gerät 96 unter die Räder.

Der Leipziger Trainer Domenico Tedesco bedauert das Los ein wenig: "Es ist schade für unsere Fans, dass die Auslosung kein Heimspiel ergeben hat." Es folgte der übliche respektvolle Umgang mit dem Gegner: "Hannover 96 hat in der letzten Runde gegen Gladbach gezeigt, zu was die Mannschaft fähig ist. Aber unser Ziel und auch der Anspruch ist es dennoch, dort zu bestehen und ins Halbfinale einzuziehen." Übersetzt heißt das: Leipzig ist sich ziemlich sicher, gegen 96 weiterzukommen.

Da spielt 96-Trainer Christoph Dabrowski nicht mit: "Wir freuen uns über ein Heimspiel und hoffen natürlich auf Zuschauer in der HDI-Arena." 96 habe zwar "den größten Namen aus dem Lostopf zugelost bekommen", aber er nehme "die Herausforderung auf jeden Fall an". Den größeren Namen in der Pokalgeschichte hat ohnehin 96 - Leipzig hat noch keinen derartigen Titel geholt, war zweimal im Finale gescheitert.