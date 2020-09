Punkte verschenkt: Hannover 96 II gelingt gegen Rehden nur ein Unentschieden

Da ist mehr möglich gewesen. Regionalligist Hannover 96 II verpasst beim BSV Rehden den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Am Ende steht ein gerechtes 2:2, für 96 zwei verlorene Punkte.

Starker Start - schwaches Ende in Halbzeit eins

Der Start gelingt gleich prächtig in der Grafschaft Diepholz. Marlon Morgenstern köpft 96 in Führung (9.). Und überhaupt wirkt die Spielanlage beim Team von Christoph Dabrowski deutlich reifer. Rehden konzentriert sich auf die Defensive und hätte sich bei mehr 96-Konsequenz nicht über einen deutlicheren Rückstand beschweren dürfen. Aus dem Nichts gelingt dem Gastgeber mit dem Pausenpfiff der Ausgleich. Die 96-Abwehr zeigt sich löchrig, Bocar Djumo dafür konsequent per Kopf – 1:1. Unnötig.