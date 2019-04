Der nächste 96-Amerikaner: Tarek Sirdah absolviert zweiwöchiges Probetraining in Hannover

Wechselt bald der nächste Amerikaner in die Nachwuchs-Akademie von Hannover 96? In der U19 spielen bereits die US-Boys Chris Gloster und Sebastian Soto. Am Mittwoch kommt ein drittes Talent von Übersee nach Hannover. Tarek Sirdah von Atlanta United FC wird für zwei Wochen bei den A-Junioren der Roten vorspielen. Das 16-Jährige fühlt sich im defensiven Mittelfeld am wohlsten.

Lob für Soto und Gloster

96 hatte zuletzt gute Erfahrungen mit jungen Amerikaner gemacht. Sebastian Soto debütierte mit 18 Jahren am 28. Bundesliga-Spieltag in Wolfsburg und bekam in den zwei folgenden Partien ebenfalls ein paar Minuten mit den Profis. Sein Landsmann Chris Gloster durfte neben den A-Junioren schon 13-mal für die zweite Mannschaft in der Regionalliga auflaufen.

96-Talentechef Michael Tarnat ist von den Qualitäten der beiden US-Boys überzeugt. „Die Akademie ist on fire“, jubelte Tarnat schon vor ein paar Monaten, „wir sind froh und stolz, diese beiden Spieler bei uns zu haben.“ Das amerikanische 96-Gesicht nimmt mehr und mehr Gestalt an, vielleicht bald mit einem dritten Talent in der U19, Tarek Sirdah.