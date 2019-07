Hannover 96 an belgischem U19-Talent Dylan Mbayo interessiert?

Verstärkung im Tor, in der Verteidigungskette und nun zuletzt zwei neue Stürmer - die Mannschaft der kommenden Saison nimmt bei Hannover 96 langsam Form an. Während es im Mittelfeld mit Marvin Bakalorz, Iver Fossum, Walace, Florent Muslija und Jungtalent Niklas Tarnat zumindest quantitativ gut aussieht, sind die Außenbahnen eher unterbesetzt: Nach dem Weggang von Ihlas Bebou bleiben nur noch Genki Haraguchi, Linton Maina sowie Edgar Prib, der zuletzt eher aus dem Mittelfeldzentrum agierte, übrig.

17-jähriger Belgier im Fokus

Es wäre also nicht überraschend, wenn sich Hannover 96 auch nach einem neuen Flügelflitzer umschaut. Nach Berichten des Medienportals Fußballeck sollen die Roten an dem erst 17-jährigen Linksaußen Dylan Mbayo interessiert sein. Der Belgier spielt aktuell beim belgischen Club KSC Lokeren, kam in der ersten Mannschaft, die in der zweiten belgischen Liga kickt, allerdings erst auf zwei Einsätze und eine Torvorlage.