Hannover 96: Andreas Rettig als Nachfolger von Martin Kind? Opposition dementiert

Ist Andreas Rettig im Gespräch als Nachfolger für Martin Kind bei Hannover 96? Dies berichtet die Bild in ihrer Freitagsausgabe. Rettig soll ein demnach Wunschkandidat der Opposition sein. Auf Nachfrage bei Kandidaten der Opposition heißt es: An dem Rettig-Gerücht ist nichts dran.

Rettig ist demnach weder Oppositions-Kandidat für den Vorstand im e.V., sollte das "Team Linke" die Mehrheit (mindestens 3:2) in der Mitgliederversammlung bekommen, noch sei Rettig, und darauf bezieht sich das Gerücht der Bild-Zeitung, der Favorit der Opposition für einen Posten der Geschäftsführung in der Management GmbH oder/und der Profigesellschaft KGaA. So war es am Freitagmorgen aus dem Kreis der Kandidaten, die von ProVerein unterstützt werden, zu hören.

Dass Rettig auf anderen Wegen versucht, bei 96 an entscheidende Posten zu kommen, ist aber nicht ausgeschlossen.