400.000 statt 5 Millionen Euro: Kriegt 96 Jaka Bijol von ZSKA zum Schnäppchenpreis?

Es hat ein bisschen gebraucht, bis die warmen Worte zur Begrüßung auch mit Leistungen unterfüttert wurden. Als „wichtiges Puzzleteil für unsere Mannschaft“, begründete Sportchef Gerhard Zuber die Verpflichtung von Jaka Bijol. „Einen Spielertypen, den wir bisher nicht hatten“, erkannte Trainer Kenan Kocak im Slowenen. In den Monaten danach sah es allerdings eher so aus, als ob Hannover 96 mit dem jungen Typen danebengegriffen hatte.

Erst am Tag vor dem Start der 2. Bundesliga, dem 2:0-Heimsieg gegen Karlsruhe, schnappte 96 bei Bijol zu. Wunschspieler wie der Darmstädter Victor Palsson waren zu teuer gewesen. Dann also Bijol für ein Jahr auf Probe, geliehen mit Kaufoption. Der vereinbarte Festpreis liegt in astronomischer Höhe von knapp 5 Millionen Euro. „Das werden wir auf keinen Fall zahlen“, legt sich 96-Chef Martin Kind fest.

Allerdings hat sich die Beurteilung Bijols nach der Leistungssteigerung in den vergangenen Wochen zum Positiven geändert. Lange schien es, dass sich 96 gar nicht mehr um eine feste Verpflichtung bemühen würde. Nun aber sagt Kind: „Wir werden für Bijol ein Angebot machen, und dann mal sehen, was passiert.“

Bijol überzeugt in der Luft

Das Angebot dürfte bei der Summe liegen, die ZSKA Moskau an die Slowenen aus Velenje gezahlt hat. 400 000 Euro war der Kaufpreis im Juli 2018. Transfermarkt.de taxiert Bijols Marktwert auf 2,5 Millionen Euro – das scheint ebenfalls noch deutlich zu hoch gegriffen.

Bijol feierte am Tag vor dem Derby seinen 22. Geburtstag. Beim Spiel in Braunschweig war er dann der wichtigste Mittelfeldspieler. „Wir kamen nicht wie gewollt in Pressing-Situationen“, erklärte Kocak. Es flogen lange, hohe Bälle zwischen den Strafräumen umher – dabei konnte Bijol seine 1,90 Meter einsetzen. Er gewann viele Kopfballduelle, derweil seine Nebenleute Dominik Kaiser und Genki Haraguchi mehr oder weniger aus dem Spiel waren.