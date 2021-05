Angebot vorgelegt: 96 ist heiß auf den Osnabrücker Topscorer Sebastian Kerk

Hannover 96 will sich in der Offensive verstärken - und hat Sebastian Kerk ein Angebot vorgelegt. Allerdings läuft der Vertrag des torgefährlichen Mittelfeldspielers in Osnabrück nur dann aus, wenn der VfL in der Relegation gegen Ingolstadt scheitert. Nicht nur 96 ist am 27-Jährigen dran.