Ein Angriff ohne Plan: 96 ohne Beier und Kerk einfach erschreckend harmlos

Mainas Körperhaltung entsprach in weiten Teilen des Spiels der von Neymar, wenn der Superstar weit vom Spielgeschehen spazieren geht. Teucherts Körperspannung scheint in der aktuellen Lage ebenfalls nicht angemessen zu sein. Zwei Gelegenheiten zur Torchance verpasste er, weil er jeweils den Ball beim Abschluss nicht richtig traf. Hinterseer kam wie üblich gar nicht in solche Situationen. Seine Vorlage für Teuchert in der ersten Hälfte gelang, aber der Kullerball des Stürmers bereitete Torwart Christian Mathenia überhaupt keine Mühe. Eine berechtigte Frage ist, ob Beier es besser gemacht hätte.

Dabrowski hofft auf Alternativen

Für 96 und Dabrowski „war das ein herber Verlust, nicht nur Beier, sondern auch Kerk, der unser bester Torschütze und Assistgeber ist“. Dahinter mag der 96-Trainer sich nicht verstecken. „Es ist nicht angebracht zu jammern“, sagte er. „Die Spieler, die da sind, müssen versuchen, das Optimum für uns rauszuholen. Das ist uns nicht gelungen.“ Dabrowski schloss mit der Hoffnung, „dass der Kader nächste Woche wieder voller wird und wir Alternativen haben“.

Diese Aussage muss bei Hannover 96 noch weit über das Schalke-Spiel am nächsten Samstag hinausreichen. Mit Teuchert, Hinterseer oder Maina und dem immer wieder dazustoßenden Hendrik Weydandt hat die Mannschaft keine Wucht, um regelmäßig Spiele zu gewinnen.

Das Dilemma beginnt in der Spitze. Die ständigen Wechsel von Hinterseer zu Weydandt und umgekehrt haben bisher nicht gefruchtet. Während Hinterseer sich mit Ballfestmachen und ein paar Vorlagen zu begnügen scheint, möchte Weydandt nach seinen Einwechslungen ganz Hannover retten. Er verteidigt hinten, tankt sich nach vorne und verliert aus Übereifer seine eigentliche Aufgabe als Stürmer aus den Augen.