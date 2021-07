Tag 1 im Trainingslager: Erst kommen Fahrräder und Platten, dann die 96-Profis

Alle(s) da, das Trainingslager von Hannover 96 zur Vorbereitung auf die Saison 2021/22 kann beginnen: Gewissermaßen die Vorhut bildeten 30 Fahrräder und zwei Tischtennisplatten, die aus der niedersächsischen Landeshauptstadt zum Wachtelhof nach Rotenburg an der Wümme gebracht worden sind, ungefähr eine halbe Stunde später um 11.38 Uhr kamen die Profis um Trainer Jan Zimmermann an ihrem Quartier am Rande der Lüneburger Heide an.

Dort stehen täglich zwei Einheiten auf dem Programm - außer am Anreisetag sowie am Mittwoch oder Donnerstag, wenn es einen freien Nachmittag für die Spieler geben soll. Golfausrüstung war jedenfalls auch an Bord der beiden Mannschaftsbusse, um diese paar Stunden entspannt, aber trotzdem sportlich nutzen zu können.