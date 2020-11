"Für seine Fähigkeiten arbeiten": Ansage von 96-Coach Kocak in Richtung Linton Maina

Unter dem Radar bleibt dagegen meist Linton Maina, obwohl der 21-Jährige auch sinnbildlich für die Schwächephase des Teams steht. Laut transfermarkt.de ist Maina schließlich der wertvollste Spieler der 2. Liga. Sein Marktwert wird auf 7,5 Millionen Euro taxiert. Auf dem Platz ist davon zurzeit wenig zu sehen. Maina wirkt eigentümlich unbeteiligt, er läuft so nebenher. Das sei nicht nur bei ihm so, sagt Kenan Kocak. Aber von Maina darf sich 96 ein bisschen mehr erhoffen. „Der Junge hat brutale Qualitäten“, weiß sein Trainer, „aber er muss noch lernen, dass er für seine Fähigkeiten arbeiten muss.“

Erster HSV-Verfolger: Was hat Osnabrück, was 96 nicht hat? Vorn einen Granatowski!

Am Donnerstag testet die U21 gegen Slowenien, am Dienstag soll gegen Wales die EM-Teilnahme perfekt gemacht werden. Immerhin steht Maina noch auf Abruf bereit. Falls es vor dem Wales-Spiel zu Corona-Fällen im DFB-Team kommen sollte, „stünde eine komplette Mannschaft auf Abruf bereit“, verriet Kuntz. Maina könnte so kurzfristig als Corona-Nothilfe nach Braunschweig beordert werden.

Diese Rückschläge haben Maina auch um den ersten Einsatz in der U21-Nationalmannschaft gebracht. Viermal musste er Stefan Kuntz absagen. Auf die fünfte Einladung für den Doppelpack in Braunschweig wartete Maina vergeblich. Auch Kuntz wird registriert haben, dass Maina im Leistungstief steckt.

96 hätte ihn auch zum VfL ziehen lassen, wenn die Ablöse doppelt so hoch wie die gebotene Summe von etwa 3 Millionen Euro gewesen wäre. Dazu war Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke jedoch nicht bereit. Der Ex-96-Sportchef kanzelte Glasner harsch ab: „Das ist ja nicht Phantasialand hier.“ Es fehlt aber nicht an der Fantasie zu glauben, dass der schnelle Außen in der Bundesliga besser zurechtkommen wird als in der Zweikampfliga.

Nie über die volle Spielzeit

Zwar war Maina in allen sieben 96-Spielen dabei, aber nie über die volle Spielzeit. Eingewechselt in der 46. zuletzt gegen Aue, raus zuvor in der 46. Minute in Fürth. Es ist ein unstetes Hin und Her, trotz seiner zwei Saisontore. Er hat damit so oft getroffen wie Ducksch und Weydandt.

Kocak ist „guter Dinge, dass wir bei Linton Kontinuität reinbekommen. Er muss seine Fähigkeiten abrufen.“ Dabei wirkte Maina manchmal noch so, als spiele er für sich selbst. „Wer nicht für die Mannschaft arbeitet, hat bei uns sowieso keine Chance“, stellt Kocak klar. „Egal, wie er heißt.“