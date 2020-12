96-Anstoß: Eine märchenhafte Parallele zum Halbfinale 1992 gegen Bremen

Immer verführerisch, im Pokal in die Vergangenheit zu schauen – auch wenn eine der schönsten 96-Erinnerungen in diesem Wettbewerb nun schon fast 29 Jahre her ist. Mein Kollege Jonas Freier und ich berichteten am Abend des 8. April 1992 als noch recht junge Reporter für die Neue Presse aus dem Niedersachsen-Stadion vom Halbfinale gegen Werder Bremen.

Sievers ist der Pokalheld

7:6, Jörg Sievers als so treffsicherer wie haltbarer Held, Fi-naaa-le! Die Tränen der Rührung flossen bei uns aber erst beim 96-Triumph am 23. Mai in Berlin – am Abend des 8. April waren wir einfach zu konzentriert für Emotionen aus dem Tränenkanal, bei all der Arbeit unter Hochdruck.

Heute Abend arbeiten Kollege Freier und ich in der Redaktion aufmerksam am Produktionscomputer, das Spiel läuft dazu live auf mehreren Bildschirmen.

Sportlich läuft es ähnlich wie 1992

In der HDI-Arena sitzen beim Zweitrundenspiel gegen Werder unsere aktuellen 96-Reporter, aus bekannten Gründen jedoch in einer Geisterkulisse ohne Zuschauer. Damals feierten 57.000 Menschen im Stadion, es war herrlich laut und stimmungsvoll.

Sportlich allerdings läuft gerade einiges so ähnlich wie früher, vor allem für 96. In der Saison 1991/1992 hatte sich Hannover in der 2. Liga frühzeitig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet, der Trainer Michael Lorkowski konnte sich mit seiner immerhin zeitweise leistungsbereiten Mannschaft völlig auf das Pokalmärchen konzentrieren.