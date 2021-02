Zurück von der Insel: Daniel Stendel spricht im 129. NP-Anstoß über sich und 96

Geht da tatsächlich noch mal was? Die ersten vier der Tabelle sind schon sechs bis neun Punkte enteilt, aber mit dem dritten Sieg in Serie am Freitagabend gegen Pa­der­born kann Hannover 96 Druck machen auf die Spitze. Im Jahr 2021 gab es in sieben Spielen fünf Siege, drei davon waren sogar richtig überzeugend. Das spricht eindeutig für die Roten. Über die wieder gestiegenen Chancen wird geredet beim 129. Anstoß, dem Kulttalk der Neuen Presse, direkt aus der HDI-Arena.

In der zum TV-Studio umgebauten Madsack-Loge werden am Donnerstag ab 18 Uhr Moderator Christoph Dannowski und 96-Sturmidol Dieter Schatzschneider sit­zen, aus dem Home­of­fice zugeschaltet ist SPORTBUZZER-Redakteur Andreas Willeke. Der Stargast ist zurück in der Region: Drei Jahre war Daniel Stendel auf der Insel unterwegs. Erst beim FC Barnsley in Nordengland, dann bei Heart of Midlothian in Schottland.