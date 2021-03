Kulttalk mit "Kocka": Ex-96-Profi Konstantin Rausch zu Gast beim 130. NP-Anstoß

Um was geht es für Hannover 96 noch in dieser Saison? Und wie sollten die Roten die Zukunft angehen? Darüber diskutiert Christoph Dannowski am Donnerstag in der 130. Ausgabe vom NP-Anstoß unter anderem mit dem ehemaligen 96-Profi Konstantin Rausch. Los geht's um 18 Uhr, live bei uns.