"Müssen schlau genug sein": 96-Sportdirektor Zuber richtet Blick aufs Transferfenster

Letzterer stellte sich aus seinem Hotelzimmer im Courtyard am Maschsee, wo sich die Mannschaft unter Quarantäne auf das Spiel in Osnabrück vorbereitet, allen Themen. „Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht“, so Zuber.

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen: Wegen der Corona-Krise fand der 121. NP-Anstoß zum ersten Mal in seiner Geschichte ohne Zuschauer statt. Moderator Christoph Dannowski führte trotz der ungewohnten Situation souverän durch den 45-Minuten-Talk aus der HDI-Loge im Stadion. Neben ihm, mit Hygenieab­stand, Dieter Schatzschneider, zugeschaltet per Videokonferenz waren SPORT BUZZER-Redakteur Andreas Willeke und Gerhard Zuber, Sportdirektor von Hannover 96.

Von Anfahrt bis Nachspielzeit: Acht Lehren aus der Leere oder: "How to use a Pümpel"

Nach dem ausgefallenen Dresden-Spiel geht es am Samstag auch für 96 los – in Osnabrück. „Die haben einen Riesenvorteil, weil sie schon ein Spiel in den Knochen haben“, sagte Dieter Schatzschneider, der in Osnabrück live Ort dabei sein darf. Dennoch stehen die Chancen auf einen 96-Sieg nicht schlecht. „In den Geisterspielen haben sich bisher eher die individuell besseren Mannschaften durchgesetzt. Da sehe ich auch einen Vorteil von 96“, erklärte Andreas Willeke. In Abstiegsgefahr – und da sind sich alle einig – sollte 96 eigentlich nicht mehr geraten.

Aber läuft es mit den Planungen für die nächsten Saison? „Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge, weil keiner weiß, wie es weitergeht“, sagte Zuber. Der 96-Manager ist dafür, möglichst bald wieder vor Zuschauern zu spielen. „Wir haben jetzt genug Zeit, um uns Maßnahmen zu überlegen“, sagte er. Das ist auch „entscheidend für die Budgetplanung“. Und damit auch für neue Spieler. Der Transfermarkt wird unübersichtlich sein in diesem Jahr, kein Verein könne „jetzt große Sprünge machen“, erklärt Zuber. „Wir müssen schlau genug sein, um uns einen Vorteil zu erarbeiten.“