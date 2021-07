Wie viel kriegt Zuber? 96 und Ex-Sportchef können sich nicht auf Abfindung einigen

Weil 96 ihm mit Verweis auf die Corona-Lage rückwirkend das Gehalt gekürzt hatte, zog der freigestellte Ex-Sportchef Gerhard Zuber vors Arbeitsgericht Hannover. Am Montag stand der Gütetermin an – und dabei ging es plötzlich um die „große Lösung“: die endgültige Trennung. Doch es hakt weiter an der Abfindung für den Österreicher, und trotz langer Gespräche gab es kaum Bewegung. Die Trennung zieht sich wie ein Kaugummi.

Die rückwirkende Corona-Kürzung des Gehalts wurde vorm Arbeitsgericht schnell zum Nebenaspekt. „Die offenen Zahlungsansprüche sind die kleine Lösung, aber eigentlich brauchen Sie etwas anderes“, machte Richterin Sylvia Bittens zu Beginn des Gütetermins deutlich: „Sie sollten schauen, ob die endgültige Trennung geht. Ein neuer Sportdirektor ist da, da kann ein gemeinsames Miteinander kaum mehr funktionieren.“