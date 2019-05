Hannover 96: Arnold Bruggink erklärt Manager-Kandidaten Martin van Geel

Hannover 96 ist aktuell ein großes Thema in den Niederlanden. Ein Multimillionär aus Hannover, berichten die Zeitungen, wolle Martin van Geel (58) von Feyernoord Rotterdam als Sportchef holen. Der Millionär ist Martin Kind, der Geschäftsführer bei Hannover 96. „Ich war auch überrascht, als ich das gelesen habe“, sagt der frühere 96-Spielmacher und TV-Holland-Experte Arnold Bruggink (41). Bruggink begleitet bei dem Sender Fox den holländischen Fußball, der durch Ajax Amsterdam so Furore machte in dieser Saison. Im Gegensatz zu Hannover 96. „Ich habe zwei Spiele live gesehen, die Qualität war nicht so gut.“

Arnold Bruggink bei Hannover 96. Der war so wichtig: Arnold Bruggink trifft im letzten Spiel der Saison 09/10 zum 1:0 in Bochum - und legt so den Grundstein für das 3:0 zum Klassenerhalt. ©

Struktur und Ordnung Bruggink hatte „in Hannover einfach eine geile Zeit“ und macht sich Sorgen: „Trainer entlassen, Manager entlassen, das sind alles keine guten Zeichen. Hannover 96 braucht wieder eine Struktur.“ Van Geel, sagt Bruggink, sei bei Feyernoord dafür bekannt, „Struktur und Ordnung in den Klub und in die Mannschaft zu bringen“, erklärt der frühere 96-Zehner. „Feyenoord ist ein schwieriger Verein mit schwierigen Fans und fünf Investoren, die Druck machen. Wer da acht Jahre seinen Job macht, der muss gut sein“, erklärt Bruggink. Als Fußball-Fachmann in den Niederlanden hat er vor allem von van Geels Rückkehr zu Willem II nach Tilburg gehört, „da aber als Geschäftsführer“. Diese Variante hält Bruggink übrigens für die wahrscheinlichere.

Von Feyenoord, einem der Top-Drei-Klubs aus den Niederlanden, zu Hannover 96 in die zweite Liga: Wäre das nicht ohnehin ein Schritt zurück in van Geels Karriere? „Nein“, meint Bruggink, „Deutschland hat mit seinen vollen Stadien eine große Bedeutung. Aber ich bin gespannt, ob Martin van Geel in seinem Alter nochmal ins Ausland geht.“

Die Manager von Hannover 96 seit 1996: Franz Gerber: Der gebürtige Münchener war gleich zweimal als 96-Manager im Amt. Das erste Mal von 1996 bis 1999 und nach seiner zwischenzeitlichen Tätigkeit als 96-Trainer ein weiters Mal von Juli bis Dezember 2001. ©

