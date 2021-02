Ab in Frankreichs 4. Liga: Ex-96-Profi Constant Djakpa hat neuen Verein gefunden

Bis zum 01.07.2019 kickte Djakpa noch für den deutschen Fünfligisten SC Hessen Dreiech, seitdem war er vereinslos. Die letzte Profistation liegt schon länger zurück. Von Januar bis Juli 2017 stand der Ivorer für ein halbes Jahr beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag. Trotz langer Vereinslosigkeit hat Djakpa seine Karriere nie ganz beendet, nun erhält er eine neue Chance in Frankreich. Und die Herausforderung hat es durchaus in sich: AS Poissy steht nach neun gespielten Spielen auf dem letzten Platz der französischen vierten Liga.

Seit Anfang Februar steht fest, dass Ex-96-Profi Constant Djakpa seine Fußballschuhe wieder aus dem Schrank holen wird. Der inzwischen 34-Jährige, der von 2009 bis 2011 das Trikot von Hannover 96 trug und zuletzt über ein Jahr vereinslos war, schließt sich dem französischen Viertligisten AS Poissy an.

Djakpas unglaubliches Eigentor in Gladbach

Für Hannover 96 kam Djakpa insgesamt 38 Mal zum Einsatz, dabei gelangen ihm vier Torvorlagen. Einen eigenen Treffer erzielte er nicht. Den 96-Fans dürfte beim Namen Djakpa vor allem die legendäre 3:5-Niederlage im Dezember 2009 bei Borussia Mönchengladbach in Erinnerung bleiben.

Der Ivorer erzielte nämlich ein unfassbares Eigentor, das Gladbach zwischenzeitlich mit 3:1 in Führung brachte. 18 Meter vor dem eigenen Tor nahm Djakpa den Ball an und wollte einen Querpass spielen. Dabei rutschte ihm der Ball über den Schlappen und landete plötzlich im linken Toreck. Sein Eigentor war allerdings nicht das einzige, das 96 an diesem Tag erzielte. Innenverteidiger Karim Haggui traf gleich zweimal ins eigene Netz. Insgesamt erzielte 96 in Gladbach sechs (!) Tore und verlor dennoch mit 3:5...