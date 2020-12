96-Meinung: Auch Martin Kind muss Verantwortung für die Misere übernehmen

Ob sie eine Powerpoint-Präsentation vorbereitet oder einfach die gute alte Flipchart in die Ecke gestellt hatten? Kenan Kocak und Gerhard Zuber sollen jedenfalls mit einer Menge an Statistikwerten und noch mehr Überzeugungskraft zum Planungstreffen nach Großburgwedel gekommen sein, so viel ist überliefert.

Da war Boss Martin Kind wieder versöhnlich eingestellt, obwohl die 96-Lage traurig bleibt: viele Verletzungen, zu viele Transferfehlgriffe, Tabellenplatz zwölf, auch bei den Leistungen oft nur Mittelmaß.