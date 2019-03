Auch nicht für Neu-Kapitän Bakalorz: "Startelfgarantien gibt es nicht"

"Falls Baka mal nicht von Anfang an spielen sollte, übernimmt Micha die Rolle"

Steht "Baka" also nun immer von Beginn an auf dem Platz? "Startelfgarantien gibt es in diesen Tagen nicht“, sagte Doll. Gegen Leverkusen steht der frischgebackene Kapitän sowieso noch auf der Kippe. "Baka war jetzt auch ein paar Tage krank und hat heute das erste Mal trainiert, da müssen wir sehen ob es reicht."

Bei einem Ausfall würde 96 nicht nur ein Leader, sondern auch der neue Kapitän fehlen. „Deshalb ist Esser als Vizekapitän mit dabei. Falls Baka mal nicht von Anfang an spielen sollte, übernimmt Micha die Rolle", so Doll. In der aktuellen Spielzeit stand Bakalorz acht mal in der Startelf, Anton hingegen machte als Kapitän jedes der 24 Spiele in der Saison.