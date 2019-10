Hannover 96 auf der Ergebnis-Baustelle: Wann baggern sie endlich Punkte aus?

Im aktuellen Baustellenführer für Niedersachsen fehlt der größte sportliche Problembereich. Das kann nach unserer Einschätzung nur daran liegen, dass der zuständige Mitarbeiter ein 96-Fan ist, der seine rosarote Brille aufgesetzt hat. In dieser optimistischen Sichtweise hat die Mannschaft schon seit drei Spielen nicht mehr verloren und ist auf einem guten Weg, die Geschwindigkeitsbegrenzung aufzuheben und nach oben durchzustarten. Abstieg liegt näher als der Aufstieg Bei einem realistischen, an den Fakten orientierten Blick auf 96 kommt erst mal die geänderte Verkehrsführung ins Spiel. Der Verein ist in die Saison gestartet mit dem „Aufstieg als Ziel“, wie es 96-Chef Martin Kind formuliert hat. Nach elf Spieltagen, also einem Drittel der Saison, ist der direkte Abstiegsplatz nur vier Punkte entfernt, der direkte Aufstiegsplatz aber schon neun Punkte. Der Abstieg liegt näher als der Aufstieg – ganz sicher hat 96 eine Ergebnisbaustelle. Die Frage bleibt, ob die sonstigen Bauarbeiten tatsächlich schon abgeschlossen sind.

Die Bilder zum Spiel Karlsruher SC gegen Hannover 96 Der Karlsruher Trainer Alois Schwartz (links) und der 96-Trainer Mirko Slomka begrüßen sich vor Spielbeginn. ©

"Es entwickelt sich was" Aus den letzten drei Spielen eine Erfolgsbilanz zu zimmern ist durchaus verwegen. Das 2:0 in Dresden war gut, gelang aber beim aktuellen Vorletzten. Dann schaffte es der Absteiger aus der Bundesliga aber nicht mal, gegen einen Aufsteiger aus der 3. Liga zu gewinnen. Besonders enttäuschend das Heimspiel mit dem 0:0 gegen Osnabrück, gefolgt vom 3:3 in Karlsruhe. 96-Sportchef Jan Schlaudraff ordnete die Nullnummer gegen Osnabrück dennoch überraschend positiv ein. „Die Leistung fand ich wirklich gut, vor allem läuferisch und kämpferisch. Bis auf Tore hatte dieses Spiel alles.“ In Karlsruhe sah Schlaudraff dann „in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Auswärtsspiel“, in der zweiten hätte man es besser machen können. Hört man Hendrik Weydandt zu, dem Doppeltorschützen von Karlsruhe, dann hat er in den letzten zwei Wochen gemerkt, „es entwickelt sich was. Es geht stetig bergauf, nicht steil, aber positiv.“ Weydandt weiter: „Wir müssen so weitermachen, wie wir es phasenweise geschafft haben.“

Kuriose Szenen in der Schlussphase: 96-Torwart Zieler trifft KSC-Spieler Gordon Zieler holt aus ... ©

96 braucht Punkte bis zum Hinrundenende Nach Baustellenführer Weydandt ist 96 schon auf den neu asphaltierten Erfolgsweg eingebogen. Die Leistung stimme bereits überwiegend, nur die Ergebnisse noch nicht. Da dieser Unterschied zwischen gefühltem Beitrag und Tabellenertrag im Ergebnissport Fußball beseitigt werden muss, hat Schlaudraff für den kommenden Freitag eine Tagesbaustelle eingerichtet. „Klar ist, dass wir das Heimspiel gewinnen müssen, um vernünftig dazustehen.“ Mit Sandhausen kommt das Team, das sinnverwandt für Zweitligafußball steht. Baggert 96 die drei Heimpunkte aus, müssten dennoch in den Wochen bis Weihnachten vom Baggerfahrer Mirko Slomka noch ein Haufen mehr Punkte auf die Schaufel gehoben werden, um den eigenen Ansprüchen halbwegs gerecht zu werden. Heidenheim, Darmstadt, St. Pauli, Aue und Bochum sind bis zum Hinrundenende die Gegner. Mit Stuttgart beginnt noch vor dem Fest die Rückrunde. Bis auf den VfB sind alles klassische Zweitligisten, die überwiegend kampfstarke Mitarbeiter auf den Platz bringen.

Drecksäcke fehlen Das ist jedoch der Bereich, in dem früher Altin Lala oder Sergio Pinto wirkten, 96 jetzt aber ein Loch hat. Sogenannte Drecksäcke, im Fußball in jeder Mannschaft notwendig und gesucht, fehlen gerade in Liga zwei, in der mit spielerischer Leichtigkeit nichts zu gewinnen ist. Was Willen und Mentalität bewirken kann, haben die weniger talentierten Kicker aus Karlsruhe gerade vorgemacht. Wird die Baustelle nicht geschlossen, dürfte sich für 96 die Fahrbahn Richtung oberes Drittel weiter verengen – mit absehbaren Folgen für den Baggerfahrer.

Die Spieler von Hannover 96 gegen den KSC in der Einzelkritik Ron-Robert Zieler: Beim Elfer chancenlos, überrascht vom als Flanke getarntem Torschuss von Choi, passt aber auf. Die Distanz beim Kopfball zum 2:2 ist zu kurz, da kann er nicht mehr reagieren. Vor der KSC-Kurve ordentlich beschimpft, sieht nach dem 3:3 die gelb-rote Karte. Note: 4 ©

