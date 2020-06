Hannover 96 auf Tempojagd: Kontakt zu Fortuna-Sprinter Steven Skrzybski

Steven Skrzybski hat eine schwierige Saison in der Bundesliga hinter sich. Nur zehn Einsätze, kaum Spielzeit, Abstiegskampf - als Leihspieler bot er sich bei der Fortuna für eine Kaufoption nicht gerade an. Wobei: In Leipzig (2:2) machte Skrzybski vor zwei Wochen ein Klasse-Spiel, erzielte auch das 1:2. Ersatz für Maina? Oder Zusatz? Bei Union Berlin war der schnelle Skrzybski durchgestartet. Schalke kaufte ihn für 3,2 Millionen Euro, lieh ihn aus, der Vertrag in Gelsenkirchen gilt noch für ein Jahr: 96 müsste ihn kaufen. Als Ersatz für Linton Maina? Oder als Zusatz? Zumal Maina im Zentrum ohnehin besser aufgehoben ist als auf den Außenpositionen.

96 prüft aktuell alle Möglichkeiten. Am Sonntag "werden wir das weitere Vorgehen besprechen", sagte Kind bei einem Fußball-Talk in Hannover. 96-Trainer Kenan Kocak soll die Spielweise Skrzybskis und seine Mentalität mögen. Ziel ist es, mit zwei Tempomachern in die kommende Saison zu gehen: ein Linksfuß, ein Rechtsfuß. Stehle drängt sich nicht auf Und was wird aus Simon Stehle? Der schnellste 96-Sprinter saß zuletzt nicht einmal auf der Bank. Auch im Training (seit März nur noch geheim) soll er gar nicht mehr richtig dabei gewesen - im "Elf gegen Elf" half der Stürmer mal als rechter Verteidiger aus, soll sonst kaum eingesetzt worden sein - wie ein dritter Torwart oder der letzte Spieler bei der Wahl auf dem Bolzplatz.