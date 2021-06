Neuer Trainer und mehr: Vieles fühlt sich bei Hannover 96 nach Aufbruch an

Die beiden werden ihre Mission heute fortsetzen: Als Cheftrainer und Co-Trainer bei Fußball-Zweitligist Hannover 96. Ihr sportlicher Weg in Hannover geht am Montag um 14 Uhr auf der Mehrkampfanlage bei 96 neu los.

Im Moment des Triumphs war Jan Zimmermann ruhig. Die Havelser Ersatzspieler schrien und stürmten am Samstag um 14.57 Uhr das Feld. Ihr Trainer blieb zurück, nahe der Bank. Zimmermann klammerte sich an Jens „Jay“ Jansen, seinen Co-Trainer.

„Danke, Zimbo und Jay“, stand auf der Havelser Anzeigetafel. Ihre Arbeit in Garbsen war nach dem zweiten 1:0 gegen Schweinfurt in der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga getan. Nun startet die Mission in Hannovers größtem Klub, mit einer Mannschaft, die den Aufstieg zwei Jahre im Kopf hatte, aber nicht im Herzen trug wie die Havelser.

Dieser Anruf hat schon mal Glück gebracht. 96 muss außerdem an weitere Gesichter gewöhnen. Dazu kommen neue Betreuer um das Team herum: Neben Jansen assistiert Kai Hesse (35) dem Trainer. Hesse und Zimmermann spielten in Lübeck zusammen, mit Jansen machte Hesse die A-Lizenz.

Am Kader wurde nicht viel verändert, aber vieles ist neu, was sich nach Aufbruch anfühlt. Mit den drei neuen Sebastians (Kerk, Stolze, Ernst) startet Zimmermann in die Vorbereitung. Noch in dieser Woche soll der neue „Sechser“ dazukommen. Genau wie Verteidiger Julian Börner, bei dem 96 noch warten muss, weil Sheffield Wednesday offenbar nicht allen Gehaltszahlungen nachgekommen ist.