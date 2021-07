96-Boss Kind über Trennung von Baris Basdas: "War wohl selber nicht mehr zufrieden"

96 hat am Mittwoch den Vertrag mit Baris Basdas aufgelöst. Der Innenverteidiger hatte noch für ein weiteres Jahr, also bis zum Ende der Saison 2021/22, unterschrieben. Der 31-Jährige war 2020 von Fatih Karagümrük nach Hannover gewechselt, kam in Liga und Pokal nur 18-mal zum Einsatz.

Trainer Jan Zimmermann hatte in der vergangenen Woche festgestellt: „Wir sind sportlich nicht zufrieden mit Baris.“ Nachwuchsverteidiger Marc Lamti war zu diesem Zeitpunkt bereits im internen Ranking an Basdas vorbeigezogen.