Die Aufstellung ist da! So startet Hannover 96 gegen Jahn Regensburg

Am vergangenen Sonntag beim VfL Bochum (3:4-Niederlage) blieb Hannover 96 zum achten Mal in Folge ohne Sieg. Seit dem Derbysieg gegen Eintracht Braunschweig Anfang Februar hat das Team von Kenan Kocak in der 2. Bundesliga nicht mehr gewonnen. Der Trainerstuhl wackelt inzwischen gehörig, gegen Regensburg muss nun dringend wieder ein Erfolg her.

Kocak nimmt Innenverteidiger Simon Falette aus der Startelf, dafür beginnt Josip Elez. Im Angriff kehrt Marvin Ducksch, der gegen Bochum noch auf der Bank Platz nehmen musste und sich als Joker in die Torschützenliste eintragen konnte, in die Startelf zurück und bildet das Sturmduo mit Hendrik Weydandt.