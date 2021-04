Die Aufstellung ist da! So startet Hannover 96 gegen die Würzburger Kickers

Hannover 96 empfängt am Donnerstag die Würzburger Kickers (ab 18.30 Uhr hier im Liveticker). Das Hinspiel gegen das Schlusslicht der zweiten Liga verlor das Team von Trainer Kenan Kocak – das soll heute Abend nicht noch einmal passieren, so der Coach. Mit dieser Aufstellung startet 96 in die Begegnung.