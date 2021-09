Die Aufstellung ist da: 96 startet mit Kapitän Franke gegen Sandhausen

Schafft Hannover 96 nach längerer Zeit mal wieder drei Siege in der Liga in Serie? Diese Frage schwebt über dem Heimspiel der Roten gegen den SV Sandhausen (Anstoß in der HDI-Arena: 13.30 Uhr). Klar ist: Mit einem weiteren Dreier müsste sich die Mannschaft von Jan Zimmermann um die Abstiegsränge erstmal keine Gedanken mehr machen, sondern würde in der Tabelle weiter nach oben klettern.

Der Trainer der Gastgeber hat in personeller Hinsicht die Qual der Wahl. Nach den Last-Minute-Transfers ist der Konkurrenzkampf deutlich größer als noch zu Beginn der Saison. Fürs Heimspiel gegen das Kellerkind mit dem neuen alten Trainer Alois Schwartz hat sich Zimmermann für folgende Startelf entschieden...