Jetzt LIVE! Plötzlich mischt auch der Club voll mit - Offenes Spiel zwischen 96 und dem FCN

Nach der jüngsten Pleite gegen Sandhausen will Hannover 96 beim 1. FC Nürnberg (Samstag, 20.30 Uhr) wieder in die Erfolgsspur finden. Die Aufgabe im Frankenland hat es allerdings in sich, denn: Der Club ist in der aktuellen Saison noch ungeschlagen. Hier könnt ihr die Partie im Liveticker verfolgen!