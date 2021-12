Jetzt LIVE! Intensiver Start zwischen 96 und Werder - Ducksch hat erste Chance für Bremen

Startschuss für die zweite Saisonhälfte: Gegen Werder startet 96 in die Rückrunde, will zugleich das Jahr 2021 mit einem Erfolgserlebnis beenden. Coach Dabrowski setzt gegen die Bremer auf den quirligen Maximilian Beier an vorderster Front. Hier könnt ihr die Partie im Liveticker verfolgen.