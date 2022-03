Die Aufstellung ist da: 96-Coach Dabrowski überrascht mit Walbrecht und Weydandt

Kann 96 die Talfahrt stoppen? Diese Frage steht am 27. Spieltag der 2. Bundesliga für all jene im Vordergrund, die es mit den Roten halten. Zählbares vom Gastspiel beim FC Schalke 04 mitzubringen, wäre so wichtig - für die Moral, aber auch die Tabelle und den Kampf um den Klassenerhalt.

Coach Christoph Dabrowski muss seine Mannschaft erneut umbauen, bedingt auch durch neuerliche Coronafälle. Mit dieser Startelf gehen die Hannoveraner die Partie in der Veltins-Arena an: