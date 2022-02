Die Aufstellung ist da! 96 beginnt gegen Darmstadt mit Sebastian Ernst in der Startelf

Gerade einmal vier Punkte trennen Hannover 96 vom Relegationsplatz. Das Team von Trainer Christoph Dabrowski muss aufpassen, nicht noch richtig tief in den Abstiegskampf zu rutschen. Am Sonntag (13.30 Uhr) empfangen die Roten den SV Darmstadt 98 in der HDI Arena. Bis zu 5.000 Zuschauer sind zugelassen.

Fast 30 Jahre kein Heimsieg

Keine leichte Aufgabe für die Niedersachsen, zumal 96 seit fast 30 Jahren auf einen Heimsieg gegen die Lilien wartet. Der SVD spielt darüber hinaus um den Aufstieg. Aktuell belegen die Hessen Tabellenplatz vier. Die Rollen sind klar verteilt: Darmstadt braucht die Punkte, um sich die Tabellenführung zurück zu erobern. Hannover muss sich dringend von der Abstiegszone entfernen. Hier gibt es den Liveticker zum Spiel!