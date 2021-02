Aufstieg endgültig futsch: Wie konnte es zur entscheidenden 96-Pleite in Düsseldorf kommen?

Der Ball lag auf dem Elfmeterpunkt – und Hannover 96 hat es geschafft, daraus ein Eigentor zu machen. Die Mannschaft spielte über die komplette zweite Hälfte mit einem Mann mehr, zur Halbzeit stand es 1:1. Die Chance durch die Resultate der Konkurrenz war zudem groß, in der Tabelle Punkte gutzumachen an diesem Spieltag. Nach dem wieder mal enttäuschenden 2:3 in Düsseldorf stellen sich viele Fragen – wir suchen nach Antworten.

Wie konnte 96 in Überzahl die wichtige Partie wegschenken?

„So ein Spiel darf man nie und nimmer aus der Hand geben“, schimpft Trainer Kenan Kocak. Der Hauptgrund ist die fehlende Einstellung der Mannschaft in der zweiten Hälfte. Es fehlen die Siegertypen, die Führungsspieler, die die Kollegen aus ihrer „Das machen wir schon irgendwie“-Lethargie reißen. Das ist ein wiederkehrendes Problem. Immer mal wieder mangelt es an Mentalität. Aus der Halbzeit kamen die 96-Spieler entspannt und locker – statt bissig und griffig. In der Düsseldorfer Kabine hatte es gerumst – mit Erfolg.