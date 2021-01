"Chance gestiegen": 96-Boss Kind glaubt an Aufstieg - und ist offen für Neue

Zwei Doppelpacks hintereinander, Marvin Ducksch trifft wieder, sehr zur Freude auch von 96-Boss Martin Kind. Aber: Die Stürmersuche ist damit nicht vom Tisch. Aus gutem Grund: Denn niemand weiß, wie lange der Torjäger zuverlässig trifft. Abgesehen davon könnte sich der Mittelstürmer auch mal verletzen, was in seiner Zeit bei den Roten bis auf ein paar Trainingspausen bisher noch gar nicht vorgekommen ist.

Während Trainer Kenan Kocak sich ansonsten mit Aussagen zurückhält, was die neue Ausgangslage in der Tabelle oder neue Spieler angeht, sieht Kind einen klaren Trend – nach oben: „Die Situation hat sich verändert“, sagte er am Tag nach dem 2:1 in Darmstadt. „Die Chance, dass man es schaffen kann, ist gestiegen.“