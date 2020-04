"Mit 50.000 Fans im Rücken...": 96-Fußballgott Carsten Linke erinnert sich den Aufstieg 1998

„Ich war mir immer sicher, dass wir gewinnen, dass wir das schaffen“, sagt Carsten Linke. „Mit 50.000 Fans im Rücken, das war einfach greifbar. Das waren pure Emotionen, eines der wichtigsten Spiele für Hannover in den letzten Jahrzehnten.“ Sein schönster 96-Moment? Keine schwere Frage für den von den Fans gekrönten Fußballgott: Der Sieg im Aufstiegsrunden-Rückspiel gegen Tennis Borussia Berlin am 24. Mai 1998, der die Rückkehr in die 2. Liga brachte.

"Von der Dramatik her einfach etwas anderes"

„Kämpferisch war das von unserer Mannschaft wahrscheinlich das beste Spiel, bei dem ich mit auf dem Platz stand“, sagt Linke. Nicht schlecht, schließlich stand er zwischen 1996 und 2003 in Liga und Pokal 233-mal als Roter auf dem Feld. Da gab es viele spannende Partien, „aber von der Dramatik her war das einfach etwas anderes“. 50 000 euphorische Fans im Nie­dersachsen­stadion, das Hinspiel hatte 96 mit 0:2 verloren, im Rückspiel Verlängerung und Elfmeterschießen. TeBe war obendrein Favorit.

„Die hatten uns im Hinspiel dominiert und in der gesamten Drittligasaison nie zwei Gegentore in einem Spiel bekommen“, erinnert sich Linke. „Aber ich war mir einfach sicher. Wenn das Stadion so voll ist und alle wollen dich siegen sehen, wenn dich alle so nach vorne brüllen – da kannst du gar nicht anders als voll in jeden Zweikampf gehen. Die Tribüne hat uns angestachelt. Das hast du an unserer Körpersprache gesehen und an der Zweikampfführung.“