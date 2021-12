"Sieht alles gut aus": Steht Zieler schon gegen Rostock wieder im 96-Kasten?

So voll war es lange nicht am 96-Tor, gleich vier Keeper waren am Mittwoch beim Trainingsstart der Roten mit dabei. Auch Stammkraft Ron-Robert Zieler ist zurück im Teamtraining. Mit ihm arbeiteten Aushilfskeeper Martin Hansen, Nummer drei Marlon Sündermann und Pascal Kokott aus der U23.

Für den 32-Jährigen war es die erste Einheit mit den Kollegen nach der langwierigen Muskelverletzung und zweieinhalb Monaten. Für die richtige Fitness kürzte er sich sogar den Weihnachtsurlaub: Zieler ging später und war schon am Montag zurück in Hannover. Jetzt stehen die Zeichen gut fürs erste 96-Spiel nach der Winterpause in Rostock.