Anfang ist gemacht: 96-Trainer Zimmermann sucht "gewisse Nähe zur Mannschaft"

Ein Fest für die Ohren war das dann aber nicht mehr für die Spieler, als die Gruppe richtig loslegte. Irgendwas zwischen Heavy Metal und Hardrock, auf jeden Fall sehr laut, was die 96-Mannschaft ähnlich empfunden haben dürfte, wie es schon im Bandnamen anklingt: Unter „Volter“ rockte 96 los. „Heute fand ich’s nicht so schlimm“, meint Zimmermann, den alle „Zimbo“ nennen. „Auf Dauer wär’s aber anstrengend.“ Eigentlich hätte er sich doch „was Ruhiges gewünscht“ bei seiner 96-Ankunft.

„Ein klein bisschen stolz“ sei er über den Job, gestand er nach seinem ersten Schnuppertraining über gut 80 Minuten. Mit Anweisungen hielt er sich dabei zurück. Patrick Twumasi bekam allerdings bereits einen kurzen Hinweis. Marvin Ducksch durfte den neuen Trainer sogar in den Arm nehmen. „Vertrauen aufbauen“ will der 41-Jährige. „eine gewisse Nähe zur Mannschaft ist für mich wichtig.“ Im Übrigen sei „Duckschi ein cooler Typ“, mit dem er noch viel Spaß haben werde.

Ennali, den findet Zimmermann "spannend"

Nur aus dem Hintergrund beobachtet hat Marcus Mann das Training. Der neue Sportchef, der am Montag auch seinen ersten Tag hatte. „Wir haben eine gute Chemie miteinander“, sagt Zimmermann. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl für eine tolle Zusammenarbeit.“

Der Ball rollte dann noch bei Kleinfeldspielen in drei Teams. Seine Art, Fußball spielen zu lassen, unterscheide sich von der, wie seine Havelser am Samstag den Aufstieg in die 3. Liga gesichert haben. „Aktiv und präsent sein“ will Zimmermann mit 96. „Wir wollen das Spiel bestimmen und entscheiden, in welche Richtung es läuft.“

Wohin es mit den Talenten läuft, ist offen. Acht der 26 Akteure, die beim Auftakt dabei waren, kamen überwiegend in der U19 und U23 zum Einsatz, durften aber schon bei Ex-Trainer Kenan Kocak ab und zu mittrainieren. Neu dabei war aber der 19-jährige Lawrence Ennali, ein Linksaußen. „Den finde ich spannend“, sagt der Trainer. Ansonsten sei es „total schwierig, die jungen Spieler richtig einzuschätzen“. Zimmermann will sich erst mal „einen Überblick verschaffen, wer uns kurzfristig helfen kann und mit wem wir weiter arbeiten wollen.“