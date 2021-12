Ein Youngster mischt mit: So lief der Auftakt der Winter-Vorbereitung von 96

Während die meisten Konkurrenten später loslegen, bat 96 die Profis schon am Mittwoch zum Trainingsauftakt. 75 Minuten, etwas Passspiel, ein wenig Ballbesitz vor 80 Fans in der Arena. Für Dabrowski war es die Premiere als Chef, nicht „nur“ als Interimslösung.

Die ersten Ansagen überlässt er seinen Co-Trainern, dafür behält Christoph Dabrowski entspannt den Überblick. Und vor allem: die Ziele im Auge. 96 hat einiges vor in der Wintervorbereitung, um sich aus dem Keller zu arbeiten, und ist deshalb früh dran.

Sei Muroya und Tim Walbrecht beendeten das Auftakttraining vorzeitig. Der Japaner „merkt noch ein bisschen“ von den Gesäßproblemen, berichtete Dabrowski. Talent Walbrecht wurde am Mittwoch geboostert – bei beiden ist es also eine geplante Belastungssteuerung.

Von den Talenten aus der Akademie war Nicolo Tresoldi dabei, der 17-Jährige wird die Vorbereitung im Winter bei den Profis mitmachen. Der Mittelstürmer spielt in der U19, hat in der laufenden Saison vier Tore in acht Spielen erzielt.