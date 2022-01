Nach Aus in Hannover: Ex-96er Tom Trybull spielt künftig für den SV Sandhausen

Nach gerade einmal fünf Monaten und fünf Einsätzen in der 2. Bundesliga trennten sich die Wege von Hannover 96 und Tom Trybull schnell wieder: Am Sonntag wurde der Vertrag des 28-Jährigen in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, es war das offizielle Ende eines Missverständnisses.

Der Mittelfeldspieler hat nun schnell einen neuen Verein gefunden - er bleibt der Liga erhalten und könnte schon bald gegen 96 spielen. Trybull hat beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen unterschrieben. Am 5. März kommt es zum Wiedersehen, wenn der derzeitige Tabellen-16. (Relegationsplatz) die Roten im Hardtwaldstadion zu Gast hat.