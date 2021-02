"Die Namen, die wir da noch haben": Lässt 96-Coach Kocak jetzt Doumbouya & Co. los?

Die Sturmsorgen bei 96 werden immer größer statt kleiner. "Da brauchen wir uns nichts vorzumachen, das wird mit Sicherheit knapp fürs Wochenende", sagt Kenan Kocak mit Blick auf Hendrik Weydandt. "Die Jungs brauchen Trainingseinheiten, um bei dem schweren Spiel mitwirken zu können." Frühestens Freitag könnte Weydandt wieder mit der Mannschaft trainieren – wenn es denn erst Entwarnung gäbe und der Stürmer schmerzfrei wäre. Zu viele Konjunktive für allzu große Einsatzchancen.

Beim Training am Dienstag hatte er Schmerzen in der Wade gespürt und war vorzeitig vom Platz gegangen. Da hoffte Kocak noch, dass es "nichts Schlimmeres" ist. Doch ein Arztbesuch brachte keine absolute Klarheit, die soll es am Donnerstag nach einer Kontroll-MRT geben. Dass Weydandt am Donnerstag geschont werden musste, lässt allerdings tief blicken. Kocak: "Da müssen wir abwarten."