Hannover 96 in der Falle: Einsatz-Verbot im Juli für Profis mit auslaufenden Verträgen?

Die beiden wichtigsten Männer sitzen bis 2023 im roten Ruderboot – Sportchef Gerhard Zuber und Trainer Kenan Kocak sollen Hannover 96 in eine bessere Zukunft steuern. Viel mehr ist noch nicht klar, aber Profichef Martin Kind macht jetzt Vorgaben.

Zwölf Verträge laufen aus

Spieler, deren Verträge am 30. Juni auslaufen: Die Saison soll am 28. Juni beendet sein, aber das ist keinesfalls sicher. „Zur Not sollten wir auch im Juli oder August die Saison zu Ende bringen“, wünscht sich Kind. Mit einem Spiel hängt 96 schon in der Warteschleife – die abgesagte Partie gegen Dresden ist noch nicht terminiert.

Sollten Spiele in den Juli fallen, hat 96 ein Vertragsproblem. Denn zwölf Profis wären nicht mehr gebunden, ihre Papiere laufen am 30. Juni aus – und zwar die von John Guidetti, Jannes Horn, Cedric Teuchert, Hendrik Weydandt, Julian Korb, Miiko Albornoz, Matthias Ostrzolek, Sebastian Jung, Sebastian Soto, Marlon Sündermann, Marco Stefandl und Marc Stendera.