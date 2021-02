Abschied im Sommer? Genki Haraguchi verlängert nur, wenn 96 doch noch aufsteigt

Er ist der Dauer(b)renner von Hannover 96, stand in sämtlichen Partien dieser Saison - sowohl in der Liga als auch im Pokal - in der Startelf, lenkt das Spiel der Roten - und hat 2021 noch einmal richtig aufgedreht. 96 baut auf die Tore und Assists von Genki Haraguchi. So weit, so gut. Der Haken an der Sache: Der Vertrag des Japaners läuft am Saisonende aus.

Und: „Er hat uns gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass er sich nur beim Wiederaufstieg vorstellen kann zu bleiben“, erklärt 96-Profichef Martin Kind. Im Hinspiel des Derbys gegen Eintracht Braunschweig hat Haraguchi getroffen - er kann mit überragenden Leistungen auch dafür sorgen, dass er bei 96 weitermachen kann und darf, idealerweise direkt wieder am Samstag.