96-Trainer Kocak über Einigung mit Genki Haraguchi: "Wird bestimmt nicht einfach"

Genki Haraguchi war der überragende Spieler in Nürnberg. Der Japaner blüht derzeit auf, allerdings läuft sein Vertrag am Ende der Saison aus. Schwierige Konstellation, denn 96 will eigentlich das Gehalt reduzieren. "Es wird bestimmt nicht einfach", sagt Trainer Kenan Kocak mit Blick auf die erhoffte Einigung.