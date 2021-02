Vertragsverhandlungen: 96-Boss Kind spricht von "gutem und fairen Angebot" für Hübers

Ende Juni läuft der Vertrag von Timo Hübers bei 96 aus. Der Innenverteidiger hat mit seinen 24 Jahren noch viele Jahre vor sich, stammt aus der Region, ist ein Sympathieträger, fällt auf dem Platz durch eine abgeklärte wie engagierte Spielweise und nicht etwa durch nerviges Gehabe auf, ist anerkannt in der Mannschaft. Kurzum: Er muss bleiben. Höchste Priorität.

Allerdings: All die genannten Vorzüge machen den gebürtigen Hildesheimer natürlich auch für andere Vereine äußerst interessant. Gerüchteweise sind der HSV, Werder, Union und Eindhoven stark interessiert am bodenständigen Hübers; deutlich finanzstärkere Klubs und abgesehen vom HSV auch Erstligisten. 96-Boss Martin Kind sagt dann auch: "Wenn ihn ein Erstligist haben will, können wir nicht mithalten."